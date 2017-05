HDA : Répertoire éclectique avec Voots Kongregation

Comme à son habitude, Voots Kongregation se déplace en famille. Et ce vendredi ne fera pas exception car tous les membres de la communauté seront sur scène pour parler musique. Parler, façon de parler évidemment, car ce sera plutôt un dialogue en musique. Et pour cause, la formation comprendra deux bassistes, Rolf et Tasha, deux guitaristes avec Naday et Mahalia, Julie Ratefy au clavier, Natiana aux batteries, et Imiangaly, Boudou et Valisoa au chant. Le répertoire sera éclectique car il contiendra toutes les compositions de tous les membres : le rock de Naday, le duo basse/chant MiMo, mais aussi les Vootsettes, Loharano… En somme, il y en aura pour tous les goûts. Coup d’envoi dès 21h !

Anjara Rasoanaivo