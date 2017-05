« Kaïambatenaizy » : Come-back à Antsahamanitra

Les grosses pointures de la musique Kaïamba donnent rendez-vous à leurs fans ce 14 mai à Antsahamanitra pour le concert « Mi’vazoKaïamba ». Après leur quinquennat d’absence dans ce théâtre de verdure, ils promettent d’y mettre le feu dimanche prochain. Ce sera « the place to be » pour tous les amoureux de ce genre musical !

Les premières notes résonneront dès 14 h tapantes et le concert ne prendra fin que vers 17 h ; soit 3 h de liesse musicale ! Pour donner pleine satisfaction aux fans, douze célébrités se relaieront sur scène. Tous ceux qui ont fait la gloire du Kaïamba seront présents, à savoir : Zozo Mananjary, Oza Jérôme, Simon Randria, Jean Kely sy Basth, ProsHely, Dédé Fénérive, Dor’s Group et Jackie Edmée, etc. Dadda du Seald Group, pouvant être qualifié de nouvelle recrue du Kaïamba viendra en renfort. Ce dernier s’est fait connaître grâce au tube « Samy Malagasy ». Barhone, jeune humoriste bien connu de la scène locale, assurera l’animation tout au long du concert, en y mettant beaucoup de sa touche personnelle.

40 morceaux ! Les fans peuvent se réjouir d’avance, les artistes chanteront plus d’une quarantaine de chansons pour mieux communier avec leur public. Ils reprendront chacun leurs plus grands tubes, mais interpréteront également ceux des ténors du Kaïamba ayant tiré leur révérence, il n’y a pas si longtemps. Ainsi, les « ZazaKambana » de Dorlys ou l’incontournable « Kotrobaratra » de Bruno Raisner résonneront sûrement à Antsahamanitra durant l’après-midi dominical du 14 mai. Ce sera l’occasion pour le public et les artistes de rendre un vibrant hommage à ces anciennes gloires du Kaïamba.

Provinces. Ce concert à Antsahamanitra ne constitue qu’un prélude à cette nouvelle aventure du Kaïamba, qui sillonnera également d’autres grandes villes. D’autres dates (à communiquer ultérieurement) sont ainsi prévues pour Antsirabe, Fianarantsoa, Morondava et Toliara. Ainsi, les fans des provinces en auront aussi pour leur compte ! Autre détail important, ProsHely, chanteur renommé également célèbre pour sa dextérité à la guitare, intégrera l’orchestre unique qui jouera pendant toute la tournée du « Kaïamba tena izy ».

Luz R.R