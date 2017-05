Njakatiana : 1000 albums à distribuer au Coliseum

Il y a 25 ans de cela, lorsqu’il a chanté « Hatanorana » avec Parson Jacques, rien ne laissait présager que c’était le début d’une grande carrière jonchée de succès. Depuis, il enchaîne tube sur tube, sachant toucher son public en plein cœur, avec des chansons langoureuses, des mélodies qui restent et surtout des rythmes qui font danser tout Madagascar. Il a chanté avec beaucoup d’artistes, des jeunes comme des divas, et a donné la chance à certains de devenir des artistes incontournables. Ce sont ses 25 ans de musique, d’histoire et d’aventure qu’il partagera ce dimanche 21 mai au Coliseum. Le concert débutera à 10h avec des artistes émergents, qui ont pris de la notoriété depuis : Mr Sayda, Meizah, Tarika Rindra, Ariane, Sarobidy et Christian Kely. Puis, Njakatiana montera sur scène à partir de 13h. Là, le répertoire sera composé de tous ses titres, ses duos, avec comme invités ceux qui ont partagé son succès comme Parson Jacques, Do Rajhonson, Lôla, Bodo, Arison Vonjy, Bakomanga… Et cerise sur le gâteau, il distribuera 1 000 CD de son album évangélique !

Anjara Rasoanaivo