M2Z Dance Masters Academy : Le tango dans toute sa splendeur !

Jeux de jambes, poses sensuelles, regards de braise… M2Z Dance Masters Academy a vibré au rythme du tango le week-end dernier. Michaël Zozo, Vivi Piperi danseuse originaire de Grèce et quelques membres de la compagnie M2Z Dance Masters Academy ont fait voyager le public en Argentine et ont dévoilé le tango dans toute sa splendeur. Au programme, ceux qui avaient été au rendez-vous ont eu droit, non seulement à un show de tango argentin et un spectacle de tango theatro, mais également à une soirée milonga avec Cortinas afro-latinos, sans oublier le music live avec le groupe Rickshaw. Un évènement qui en a mis plein la vue aux amoureux de danse, venus nombreux pour l’occasion.

Mahetsaka