Smooth Night Women : Bouquet final ce vendredi au Trano Bongo Hôtel

Dernière soirée et un bouquet final en apothéose pour les quatre filles qui participent au Smooth Night Women ce vendredi 19 mai au Trano Bongo Hôtel à Tanjombato. Faniah, Grace Loren, Elsie et Manoa, entourée de la jeune génération de musicos malgaches, interprèteront les meilleurs tubes des divas américaines.

Les jours se sont écoulés au rythme de la musique soul et black dans les grands hôtels de Tanà. L’événement Smooth Night a attiré du monde. Une soirée un mercredi, il fallait le faire. Mais apparemment, jour ouvrable ou non, et un lendemain de travail ou non, le public répond à l’invitation lorsqu’il s’agit de bonne musique. Toute la semaine dernière donc, Faniah, Manoa, Elsie et Grace Loren, accompagnées par Tsanta à la trompette, Anjaniony au saxophone, Tojo Rabekoto à la basse, Dasy aux batteries, Joro Rakotozafiarison à la guitare, Naly au trombone, Andry Mika Randriantseva et Solofo Bota aux keyboards, Linah et Fabrice aux chœurs, c’était un jour une diva. Grace Loren et Faniah ont ouvert le bal avec une session acoustique au Colbert, puis Mania et Elsie au Kudeta le jeudi dernier, et les quatre filles au Grand Hôtel Urban vendredi dernier. Et ce n’est pas fini car pour le bouquet final, tout le monde sera là ce vendredi 19 mai au Trano Bongo Hôtel à Tanjombato.

Répertoire. Le répertoire a été alléchant. Les grandes divas internationales ont été interprétées durant les soirées cabaret. Aretha Franklin, Natalie Cole, Sade et Whitney Houston… que les chanteuses malgaches ont fait revivre avec beaucoup d’émotion. Parmi le public, on retrouve beaucoup de couples, des jeunes carriéristes qui ont tout leur avenir devant eux. C’est d’ailleurs ce même public que les organisateurs attendent pour ce vendredi où le répertoire sera composé des meilleurs tubes de ces artistes américaines. A apprécier sans modération !

Anjara Rasoanaivo