Jazz Club du CGM : Un concert rien que pour les mamans

Comme tous les 3es dimanches du mois, les membres du jazz club du CGM se donnent rendez-vous pour jouer ensemble, histoire de passer du bon temps entre passionnés de jazz. Mais pour ce dimanche, le concert sera différent, car à l’occasion de la fête des mères, le thème sera consacré aux mamans. « Pas de standards de jazz, car pour cette fois-ci, on interprètera des chansons de variété malgaches, françaises et anglaises qui parlent des mamans, mais dans une touche jazzy car la musique sera réarrangée » explique Mampionona, l’une des interprètes. Ils seront 21 à participer à ce concert un peu spécial, et monteront sur scène en trio, ou en quatuor, selon la chanson. « Les filles seront surtout à l’honneur lors de ce concert, car au micro, il y a une prédominance féminine. Il y aura certains hommes qui vont chanter et jouer à la fois » ajoute-t-elle. Chez les femmes, on retrouvera donc Faniah, Mampionona, Haingo, Brenda et Faniry. Le concert débutera à 16h !

Anjara Rasoanaivo