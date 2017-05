Big festival Rio Loco : Jaojoby, Toko telo, The dizzy Brains… à Toulouse!

Le festival, pour sa 22e édition, met à l’honneur des groupes et des formations venus de l’Océan Indien. Six groupes malgaches représenteront la Grande Ile à la Prairie des Filtres du 15 au 18 juin.

Composite et cosmopolite, le festival Rio Loco est un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals d’été. Chaque année, il réussit le pari de créer des affinités, de susciter des projets pluridisciplinaires inédits et de rassembler les grands noms de la scène internationale, devant plus de 100 000 personnes. Pour cette édition 2017, Rio Loco emmène ses inconditionnels vers les rivages des îles de l’Océan Indien. Un périple de découverte coloré et joyeux propre à ce festival qui met en avant la diversité. Du 15 au 18 juin, le public français, toulousain en particulier, découvrira donc la richesse musicale de l’Océan Indien : du maloya réunionnais de Danyèl Waro, en passant par le séga mauricien de Menwar et des chants sacrés de Mayotte interprétés par le choeur Deba au salegy malgache de Jaojoby. Et au milieu de toutes ces influences, le Rio Loco 2017 présentera aussi de la musique électro avec Labelle, du rock psyché garage avec The Dizzy Brains. Récemment à l’affiche du festival Libertalia music-records, Saramba sera également de ce rendez-vous à Toulouse. Le groupe Toko telo regroupant Monika Njava, D’Gary et Régis Gizavo va aussi représenter la Grande Ile.

Mahetsaka