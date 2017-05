The duo au CCesca : Solo Andrianasolo et Rija Ramanantoanina se retrouvent

Un évènement ? C’est le cas de le dire quand ce sont deux grandes figures fortement appréciées des amateurs de bonne variété musicale qui se retrouvent. Rija Ramanantoanina d’un côté et Solo Andrianasolo de l’autre. Ce ne sera évidemment pas un duel, mais plutôt un duo, puisque ces deux chanteurs vont se partager la scène pour reprendre leurs plus grands tubes. Le public, le temps d’une soirée, pourra apprécier les compositions de Solo en duo et les titres de Rija, réarrangés autrement, sous un angle plus jazzy. Le répertoire va même être composé de nouvelles chansons. Solo et Rija, pour ce concert au CCesca le 26 mai sera accompagné de Datita Rabeson à la guitare, Sammy Andriamanoro au clavier, Nali à la batterie sans oublier la jeune génération : Anjaniony et Tsanta Randriamihajasoa aux sax. Un évènement comme celui-ci, ne se produisant que très rarement, le rendez-vous est à ne manquer sous aucun prétexte !

Mahetsaka