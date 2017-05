Vendredi joli

# Fara Gloum & Tselonina au Piment Café. Ils partagent la même passion pour le folk et les chansons à texte. Ce soir, Ingahibe et Fara Gloum seront sur une même affiche.

# Zanaray percussions à l’Is’art galerie. Fiers de leur origine et animés par le désir de montrer une face autre de la musique malagasy, les gars de Zanaray percussions ont décidé de partager aux mélomanes leur passion pour les rythmes typiques de leur région d’origine, le Sud-Est de Madagascar. D’ailleurs, tous ceux qui assistent à leur concert sont sûrs de trouver leur bonheur.

# Solo Andrianasolo et Rija Ramanantoanina au CCesca. De la bonne musique à volonté ! C’est ce qui composera le menu de la soirée de ce soir. Solo et Rija vont effectivement reprendre leurs meilleurs titres. Ils seront accompagnés de Datita Rabeson à la guitare, Sammy Andriamanoro au clavier, Nali à la batterie sans oublier la jeune génération : Anjaniony et Tsanta Randriamihajasoa au sax.

# Soulanga au QG Tsimbazaza. Avant, ils étaient simplement Jovin, Kiady et Nini Kôlibera, trois amis qui jouaient et qui se voyaient pour le plaisir de se retrouver et pour l’amour de la bonne musique. Ils se comprenaient qu’ils ont fini par créer leur propre groupe. Il y a un an, Soulanga, car c’est ainsi qu’on les appelle désormais, a donc vu le jour. Ayant baigné dans divers horizons musicaux mais partageant néanmoins la même passion pour la musique malgache et la soul music, ils ont décidé de s’appeler Soulanga. Autrement dit, de la soul à la « malagasy ». Tous ceux qui passeront leur soirée au QG tsimbazaza ce soir pourront en avoir un aperçu.

# Eusebia au Louvre Antaninarenina. Danser, être sur scène… elle aussi aime cela. Son enfance, elle la passe déjà dans ce milieu du spectacle et des paillettes. En grandissant, la voie lui semblait donc déjà toute tracée. Eusebia suit les traces de son père et crée son propre groupe. Ce soir, elle nous revient, non en tant que fille du roi du salegy, mais en tant qu’Eusebia, une chanteuse qui en a et qui en veut !

# Vaney’s au Bonara-Be 67ha. L’ambiance s’annonce très « show ». Pour le concert qu’elle donnera ce soir, la jeune femme ne veut effectivement rien laisser au hasard. Elle veut que tout soit parfait et l’ambiance « mafana ».

# Nanja à l’espace Sombinaiko Soavimbahoaka. La fête continue ! Ce soir, Nanja revient donc sous les feux des projecteurs… pour les « mamans ». Ce soir, il chantera pour toutes les mères à l’espace Sombinaiko.

# Oladad à l’espace Miandra Zo Alasora. Le plus connu des groupes fianarois va mettre le cap à Alasora ce soir. Et comme avec Oladad, les évènements se suivent, mais ne se ressemblent jamais, cette fois, il va partager la scène avec un autre groupe : Bets’vitsy, encore méconnu dans la Capitale mais dont la prestation mérite un détour.

# Lico kininike au Glacier Analakely. Telle mère, tel fils. Lico Kininike, le fils de Rasoa Kininike a pratiquement grandi dans la musique et a tout naturellement emboîté les pas de sa mère. Véritable showman, Lico chante, danse, mais est également très habile à la guitare et maîtrise la batterie. Lico Kininike, pour ceux qui n’ont encore jamais eu l’occasion de le voir à l’œuvre, est à découvrir absolument… au Glacier à partir de 21 heures.

# Teddy Prezeau au Kudéta. Connu pour son style rn’b assez original, Teddy Prezeau vous donne rendez-vous au Kudeta Urban Club pour une soirée live.

# Voahirana Andriambelo à l’escale artistique Andohanimandroseza. Bercée autrefois par Esther Philipps, Aretha Franklin, Liz McComb, Ella Fitzgerald, Betty Carter, Sarh Vaughan, ou encore des chanteurs de blues et soul comme Ray Charles, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Otis Redding et B.B. King…, le répertoire de cette grande dame du jazz, ce soir sera composé en grande partie des titres de ses idoles. Une soirée qui promet.

Mahetsaka