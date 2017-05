Batou Beach Ambohimanambola : Ambiance soft et folk Pour le lundi de Pentecôte

Le week-end de la Pentecôte s’annonce festive. Les organisateurs événementiels sont sur le qui-vive pour proposer les meilleures affiches pour attirer le public. Au Batou Beach Ambohimanambola, pour le lundi de Pentecôte, c’est toute la famille qui sera ravie de passer toute une journée de détente : au programme, des jeux, de la bonne gastronomie et surtout de la musique. Dès 10h, les premières notes du groupe légendaire Lôlô sy ny Tariny, car à l’animation, Bebe, Benny, Sammy et Sefo feront tout le répertoire du groupe. Histoire de faire monter l’ambiance dès la matinée. Masikita et les canettes, avec modération bien sûr, pour chanter en chœur et les « Hono ho’aho, an’iza hoy aho ? » qui racontent justement ces sorties en pique-nique familiales. En début d’après-midi, place aux femmes avec Poopy, qui va chavirer le cœur de ces dames. Depuis près de deux ans maintenant, Poopy refait surface et reprend ses tubes d’antan. De quoi replonger tout le monde dans la nostalgie. Mais pour ce lundi de Pentecôte, elle entonnera certainement d’autres chansons plus entraînantes, histoire de faire danser tout le monde !

Anjara Rasoanaivo