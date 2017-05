Ils ont fait le buzz…

Une rumeur qui s’effondre

La semaine dernière, toute la communauté Facebook malgache a été en alerte. Une rumeur s’est répandue comme une poudre et très vite, comme quoi le tunnel d’Ambanidia se serait effondrée. Les appels téléphoniques sont allés dans tous les sens pour joindre les membres de la famille qui auraient pu passer par ce tunnel, ou qui habitent aux alentours. Même de l’étranger, on appelait, histoire de confirmer. Conséquence immédiate : embouteillages dans toute la ville, car tous les automobilistes ont pris les autres chemins dans l’autre côté de la ville. L’auteur de la rumeur a déjà été appréhendé par les autorités et envoyé à Antanimora.

Hommage aux mamans

Dimanche 28 mai, fête des mères. C’était la fête à la maison, et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, tout le monde… ou presque, en a profité pour poster une photo de sa maman. Une manière comme une autre de rendre hommage aux mamans, à une époque où la vie se raconte au vu et au su de tout le monde. Mais pour cette fois-ci, pour la bonne cause. Une photo aux côtés de maman pour ceux qui le peuvent encore, et une pensée et des photos souvenirs pour ceux qui ne le peuvent plus. En tout cas, un petit répit pour tout le monde et beaucoup de tendresse en ce mois de mai.

Donné Sahondrafinina tire sa révérence

Semaine sombre pour l’art et la culture malgache, deux artistes s’en sont allés. Rastefa, chanteur à texte des années 70, et la disparition tragique de Donné Sahondrafininina, apparemment victime d’un homicide, quoi que les avis divergent. Car si certains avancent une probable attaque par des « mpanendaka », d’autres disent que c’est peut-être à cause de l’alcool. En tout cas, peu importe les raisons, ce grand artiste est parti et a laissé une famille musicale orpheline. Ses amis artistes pleurent sa disparition !

Recueillis par Anjara Rasoanaivo