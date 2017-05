Miss Jeunesse : Miss Jeunesse World Emilie Techer attendue à Mada

La première édition de Miss Jeunesse a eu lieu en France en mai 2015. Pour Madagascar, c’est une grande première. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 juin.

Un concours de Miss pas comme les autres ! Les jeunes filles de 1.50m, tout comme celles qui mesurent 1.80m, les 35kg comme les 60kg peuvent effectivement participer et tenter leur chance pour devenir « Miss Jeunesse Madagascar ». Seule condition cependant : avoir entre 15 et 19 ans révolus. Car comme le précise Hary Yvette Ravelomanantsoa, Présidente de Miss Jeunesse Madagascar : « Il n’y a pas de critère de taille ni de poids ». Celles qui ont rêvé de porter une couronne mais ont pensé que les concours de beauté sont uniquement pour les tailles fines devront donc tenter leur chance. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 7 juin prochain. La présélection, celle où le jury rencontrera les candidates aura lieu trois jours après la clôture des inscriptions. A l’issue de ce casting, les 50 demi-finalistes seront donc connues. Selon toujours les explications de Hary Yvette, « Le 15 juillet, celles qui ont été choisies pour continuer l’aventure passeront à nouveau devant le jury. Elles participeront à un show live. 34 candidates quitteront la compétition. Les 16 restantes passeront à l’étape suivante ». La grande finale ? Elle se tiendra le 19 août en présence de quelques 600 invités et de la délégation de Miss Jeunesse World.

Délégation. Affilié à Miss Jeunesse France-World, Miss Jeunesse Madagascar est tenu de respecter les cahiers de charges établis par le comité Miss Jeunesse France-World concernant les conditions de participation, le règlement, et la finalité de l’élection nationale. La délégation de Miss Jeunesse World sera donc là pour s’assurer qu’aucune règle n’a été enfreinte et que les élections se déroulent sans aucune complication. La délégation de Miss Jeunesse World sera composée de Miss Jeunesse World : Emilie Techer, la Vice Présidente du comité Miss Jeunesse World et coordinatrice du Jury : Claudine Calvarin, la Présidente de Miss Jeunesse World : Priscillia Tebib ainsi que la coordinatrice France-Madagascar : Sylvie Tsivatou Rakotobe. Celle qui se sera démarquée et aura séduit le jury, va continuer son aventure à l’international. Elle concourra pour le titre de Miss Jeunesse France et peut-être Miss Jeunesse World.

Mahetsaka