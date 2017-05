« Honneur à Madagascar » : L’évènement qui met le « vita gasy » sous les feux des projecteurs !

Les artisans malgaches ont du talent et méritent amplement que leurs œuvres soient exposées sur une scène internationale. Pour justement promouvoir les produits artisanaux malgaches, Fy art (Fy artisanat Madagascar », va tenir deux exposition-ventes à Belgique : la première à Shopping Nivelles du 10 au 15 juillet et la seconde à Ville 2, du 17 au 22 juillet. Intitulé « Honneur à Madagascar ». Ces deux manifestations seront l’occasion pour tous les visiteurs d’apprécier et de s’approprier des produits de l’île : chapeaux en raphia tressé, bijoux en cornes de zébu ou ornés de pierres précieuses typiques du pays, paniers en sisal, des anses en cuir, ou en raphia… et bien d’autres encore. Le tout, avec les meilleures qualités bien sûr. Elisà Razakaboana de Fy art d’expliquer : « Tout artisan malgache quelle que soit sa filière est touché. Cette vente exposition aura pour but de renforcer notre capacité de savoir-faire et de développer nos produits à l’exportation ». « Honneur à Madagascar », est parrainé par le FIVMPAMA.

Mahetsaka