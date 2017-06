Musique évangélique : Ai-manantse prépare son 1er album !

Il est en plein jeunesse et comme tous les jeunes de sa génération, il écrit des chansons. Des textes qui parlent d’amour et du quotidien à un détail près que tous ses morceaux louent le seigneur.

Ai-manantse est un de ces chanteurs émergents qui décident de faire carrière dans la musique évangélique. Il a commencé en 2015 et a déjà participé à plusieurs concerts : hôtel de ville Analakely, kianjan’ny kanto et des prestations dans les églises. Car depuis ses débuts, Ai-manantse a déjà sorti quelque titres dont « tsy atsahatro ». Une chanson diffusée à la télé et à la radio et dont le clip est également disponible sur youtube. « Fakam-panahy » est aussi programmé par la radio. Pourquoi de l’évangélique? « J’ai envie de louer le seigneur « , dit-il naturellement comme si c’était une évidence. Ce chanteur de pop rock évangélique est actuellement en pleine préparation de son premier album qui sortira bientôt.

Anjara Rasoanaivo