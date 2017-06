Kiaka et Tselatra : « Rock mandrakizay » à Antsahamanitra

Ce n’est pas la première fois. Kiaka et Tselatra ont déjà partagé la scène lors du Bikers Show à Mahamasina. Pour ce lundi 5 juin, ils remettent ça et vont investir Antsahamanitra pour un concert à partir de 14h30. « Rock mandrakizay », c’est le titre de ce spectacle qui s’annonce déjà très show. Car les organisateurs promettent de grandes surprises, il faudra y être pour l’apprécier. Car voilà bien une des plus belles raisons d’assister à un concert de rock, le spectacle est partout. Pas seulement auprès des musiciens et des artistes sur scène, qui font bien plus que jouer des notes, mais emmènent le public dans leur monde, mais aussi dans la scénographie, car les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens pour que le spectacle soit inoubliable. Et bien sûr dans le public, car les « métaleux » aux cheveux longs et au total look cuir ne ratent aucune occasion pour sortir leurs plus belles tenues. Sur scène, Kiaka et Tselatra reprendront les titres qui ont fait leurs succès. Pas question de rater le « Sôvaly metaly », « Sabotsy alina » ou encore les « Malala », du bon Kiaka comme on les aime. Et puis, il y a les irréductibles de Tselatra qui ne rateraient ça pour rien. En tout cas, pour ce lundi de Pentecôte, Antsahamanitra sera le rendez-vous incontournable des métaleux !

Anjara Rasoanaivo