Musique : Jazz@tohatohabato pour rencontrer le grand public

Comme chaque année, le jazz club du CGM organise le jazz@tohatohabato, un événement musical totalement dédié à la musique jazz. En sortant de ses murs, le jazz club va à la rencontre du grand public. Découverte et partage sont les maîtres mots. Rendez-vous du 7 au 11 juin prochain.

Une 7e édition et de plus en plus d’adeptes. C’est ce dont les organisateurs du Jazz@tohatohabato peuvent se dire alors qu’ils sont en pleine préparation de cette semaine musicale très jazz. Le Jazz Club du CGM a grandi au fil des années, et c’est cette passion intacte des débuts qui continue à les guider à offrir de meilleures prestations au public. D’ailleurs, comme chaque année, les férus de jazz attendent impatiemment cette semaine jazzy. Pour cette 7e édition, l’événement se déroulera du 7 au 11 juin. Les enfants inaugurent la scène avec le jazz kids, le mercredi après-midi. Le vendredi, le jazz va à la rencontre du grand public, pas forcément habitué à ce style, histoire de faire découvrir de la bonne musique à « monsieur tout le monde », avec le jazz quartier. Samedi, dès le début de la soirée à 18h, place au jazz street. Et le bouquet final de tiendra sur la grande scène devant le CGM où tous les membres feront leur show. Le Jazz @tohatohabato est une grande occasion pour les jeunes surtout de montrer leur talent au grand public. Du jazz sans modération toute la semaine !

Anjara Rasoanaivo