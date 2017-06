Spectacles : D’Antsahamanitra au Coliseum : le succès au rendez-vous !

Le concert de Tselatra et de Kiaka a été une grande réussite. Le spectacle au Coliseum a également réuni beaucoup de monde.

En plein air et loin du brouhaha de la ville, c’est ainsi que bon nombre de gens ont passé la journée d’hier. Certains ont quand même décidé de rester pour assister au show de leur idole : un Nini et un Erick sur la même scène, ce n’est effectivement pas tous les jours qu’on a droit à une telle affiche. Une Black Nadia avec les Tif à tif, Princio… au Coliseum n’est pas non plus à rater.

A Antsahamanitra, les spectateurs ont pris une grande claque, dans le bon sens du terme. Le concert mettant en avant les deux grandes figures du rock a été « une tuerie ». Un évènement qui marquera longtemps les amoureux du genre. Les deux groupes ont été tout simplement époustouflants. lls se sont surpassés. Kiaka et Tselatra ont été à la hauteur de leurs renommées. Les fans, en tout cas, étaient aux anges. Cuissardes, blousons cuirs et toutes sortes d’accessoires…ces derniers s’étaient d’ailleurs parés de leurs plus beaux atours. A Antsonjombe, le Coliseum affichait également complet. On se marchait presque dessus, tant il y avait du monde. Black Nadia, Princio, Odyai, Big MJ, Tif à tif ont offert des shows inédits.

Mahetsaka