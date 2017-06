Fête de la musique : Une affiche très « rock » à l’AFT

Une fête de la musique qui sonne avant l’heure, ce sera à l’AFT le samedi 17 juin toute la journée. Avec en tête d’affiche Kiaka et Iraimbilanja, mais surtout une ribambelle de groupes de tout genre dans 3 sites différents.

Kiaka et Iraimbilanja. Quoi de mieux pour célébrer la fête de la musique, initiée en 1982 par l’ancien ministre de la Culture français Jack Lang. Une journée entière où l’on fêtera la musique dans toute sa splendeur, professionnel ou amateur. Pour l’AFT Andavamamba, le rock sera à l’honneur avec cette affiche alléchante et ces deux groupes qui ont marqué le paysage rock depuis les années 80. Kiaka qui vient de remplir Antsahamanitra aux côtés de Tselatra lundi dernier, sera de nouveau en selle, avec une autre légende du rock local. Ses tubes restent indémodables et chaque fois la sauce prend. Pour Iraimbilanja, la notoriété n’est plus à remettre en question. Là aussi, c’est toute une génération qui se sent concernée par ce vent de nostalgie. Ensemble donc, ils seront sur la grande scène de l’AFT le samedi 17 juin à partir de 17h.

Carnaval. De la musique rock, mais bien plus encore pour cette fête de la musique un peu avant l’heure, car dès 8h, les festivités commenceront. D’abord un grand carnaval de la musique organisé par l’Ortana, avec plusieurs artistes dont Zanaray percussion, « Anne ise, Taratry ny ho avy, Akon’ny fanantenana mijoro, Voromanga milalao, Ambohimanga zokiny », qui sillonneront la ville d’Andavamamba à Analakely. A 9h, une scène ouverte au jardin d’ Antaninarenina accueillera « Nisea, Mpamaliha, Bob misalegy de Sabnam, Diadem, 2As, Johratsim, les 4 Band, Fanjan’Anjanahary 2N, Layprint, Ranaivoarisoa Parfait auguste et Af jazz ». A 13h, place à la musique sur la scène de l’AFT avec « Lehilahy Joby, Rafi, Repaty, Edjee, Rapo atlas, Akon’ny rovan’i Manjakamiadana, Bokasy, Reneso @ fanahy, Kalos, Doug’l and the wave, Vahatra Nosy, Rajim et le Club de l’AfT ».

Anjara Rasoanaivo