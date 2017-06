ITM : Belles découvertes de l’art et de l’artisanat malagasy

Le village Voara à Andohatapenaka reçoit cette année l’ITM, la grande foire du tourisme où se rencontrent tous les opérateurs touristiques, avec comme objectif commun la promotion de la destination Madagascar, par tous les moyens. L’ITM ouvre ses portes au grand public jusqu’à dimanche.

Le salon ITM (International Tourisme Fair) a ouvert ses portes très officiellement hier au village Voara, ex-village de la Francophonie à Andohatapenaka. Un grand salon où se rencontrent tous les professionnels du secteur touristique, pour promouvoir la destination Madagascar. La culture et l’art étant des richesses authentiques et importantes dans la Grande Île, le salon a dédié plusieurs emplacements pour ces artistes de talent, et ces artisans qui façonnent des produits hauts de gamme. Natoa est peintre, il participe à ce salon. Sur l’allée des artistes, il n’est pas seul à exposer. Mais ses œuvres attirent le regard et l’attention, autant par son originalité, car ses tableaux sont peints sur un support peu commun : le verre, et son style, le figuratif. Des scènes de vie malgaches, beaucoup de couleurs, mais surtout un certain rythme qui donne du relief, du blanc et du souffle à chaque œuvre. Et puis les stands d’artisans malgaches qui présentent des objets décoratifs de grande qualité. Matières purement malgaches avec une touche d’idée pour transformer le « n’importe quoi » en œuvre d’art, il faut le faire !

Animations. Le salon ITM n’est pas seulement un lieu d’exposition. Pour cette édition, le village est très animé. Des artistes de renom animent les soirées, hier, lors de l’afterwork, on a eu droit à Vilon’Androy. De la musique traditionnelle pour une soirée exceptionnelle où les rencontres autour de bon « sakafo » sont fructueuses. Et ce n’est pas tout, car outre la musique, l’ITM a également programmé d’autres disciplines artistiques comme la mode. Michaël Vida y présentera sa collection. Le cinéma est également représenté, à travers la projection du film « Malagasy Road Show » qui voyage entre les deux îles, Nosy Be et Sainte-Marie. Un film qui met en valeur la beauté de Madagascar et sa richesse musicale, car le film raconte les périples de trois musiciens de jazz malgaches à la rencontre d’artistes locaux. La projection aura lieu cet après-midi. Demain, outre les jeux et les diverses animations, d’autres artistes viendront amuser le grand public.

Anjara Rasoanaivo