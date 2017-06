Jaojoby claque la porte

Tout n’a pas été rose lors de la remise de distinctions honorifiques qui s’est tenue vendredi dernier au CCI Ivato. L’attitude très révoltée de Jaojoby a retenu l’attention de tout le monde, et a été largement discuté sur les réseaux sociaux. Une mésentente, un malentendu ou une déception, toujours est-il que le « Roi du Salegy » s’offusque du fait qu’on lui ait fait Chevalier de l’Ordre National alors qu’il s’attendait à une médaille de « Commandeur de l’Ordre National ». L’artiste se sent frustré car il a beaucoup fait pour la culture et a représenté les couleurs de la Grande Île dans le monde depuis ses 47 ans de carrière. D’autres artistes ont émis leur mécontentement, ou déception, quant à l’organisation générale de la cérémonie. En tout cas, en étant sorti de la salle, Jaojoby a clairement montré son mépris quant à cet événement.

Anjara Rasoanaivo