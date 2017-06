Ministère de la Culture : Des décorations et des réflexions

500 distinctions honorifiques ont été remises aux artistes et opérateurs culturels par le ministère de la Culture vendredi dernier au CCI Ivato.

Grand jour pour les quelques 500 artistes et opérateurs culturels œuvrant pour la valorisation et la promotion de la culture et de l’art à Madagascar vendredi dernier. Ils ont été décorés par le ministère de la Culture, et le ministre Jean Jacques Rabenirina a même honoré de sa présence cet événement. Un grand honneur car il assiste rarement à des manifestations en faveur de l’art et de la culture. L’événement a aussi vu la présence du président de la République Hery Rajaonarimampianina, c’est dire combien cette reconnaissance est importante. Les artistes et les opérateurs culturels, eux, ont été bien contents de recevoir cette décoration d’honneur. Quoi que… certains d’entre eux n’ont pas apprécié la distinction qu’ils ont reçue, Jaojoby est ainsi sorti de la salle, mécontent de son « Chevalier de l’Ordre National ». Et puis, côté organisation, tout n’a pas été réglé comme une note de musique. Il faut avouer que les artistes et les opérateurs culturels travaillent dur et sans relâche pour que l’art malagasy puisse rayonner dans le monde. Grâce à eux, Madagascar fait parler de lui en bien. Médailles durant les Jeux de la Francophonie, des prix et d’autres distinctions internationales, ce sont toutes les disciplines artistiques qui sont concernées. D’ailleurs, même à Madagascar, les artistes et opérateurs culturels sont des acteurs importants du développement. L’industrie culturelle existe, et cela même s’ils œuvrent seuls, sans moyens mais avec de la volonté, et encore moins les soutiens institutionnels dont ils ont besoin pour en faire un vrai levier de développement.

Abandon. Seuls, c’est le sentiment que les opérateurs culturels et les artistes ressentent souvent lorsqu’il s’agit de soutien de la part du ministère de la Culture. Car si les artistes se débrouillent comme ils peuvent pour exister et faire exister toute cette industrie à fort potentialité, l’on ne sait toujours pas concrètement quelles ont été les aides apportées par l’institution elle-même. Heureusement, de la nécessité naît la créativité. Avancer, toujours aller de l’avant, peu importe les soutiens, les critiques et les encouragements, tel est le leitmotiv des artistes, de toutes ces personnes qui font chaque jour que la culture et l’art malgaches aient une vraie place dans le développement du pays. Des articles dans les journaux, des concerts, des projections de films, des bandes dessinées, des expositions d’art plastique, des albums musicaux, des productions cinématographiques, des livres, des spectacles de danse… autant d’activités qui font tourner la planète culturelle malgache. Avec… ou sans les institutions !

Anjara Rasoanaivo