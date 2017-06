« Global collaboration week » : Deenyz, un featuring avec Jason Derulo en gestation

Son titre “Swalla”, en featuring avec Nicki Minaj a été vu plus de 300 millions de fois. A 28 ans, il a également déjà remporté plusieurs récompenses internationales : Teen Choice Award du meilleur album R’nb en 2010, songwriter of the year au Pop Music Awards en 2011, teen Choice Award de la star musicale de l’été en 2014, Youtube Music Award en 2015, CMT Music Award for CMT Performance of the year en 2017… Et il va collaborer sur un titre avec Deenyz, cette chanteuse malgache qui a remporté l’Island Talent Africa. Deux autres artistes, X Maleya et le chanteur Mozambicain Mr Bow sont aussi de cette aventure musicale inédite. Cette collaboration entre dans le cadre du « Global collaboration week » 2017 de Coke Studio Africa, l’émission qui permet chaque année à de nombreux artistes de la planète de fusionner leurs styles.

