Is’Art Galerie : Johnny R’Afa expose ses idées !

Il s’appelle Jonny Andriamanankoavy, mais il a choisi comme nom de scène Jonny R’Afa. De temps en temps, il passe à Madagascar, et n’oublie jamais d’apporter avec lui quelques œuvres et de belles chansons dans ses valises. Car Johnny R’Afa est un dessinateur qui crayonne ce qu’il a envie d’exprimer. Musicien, dessinateur et sculpteur, cet ancien élève des Beaux Arts de Paris exposera ses dessins à l’Is’Art Galerie. Intitulé « Stylo à bille », cette expo en dit très long sur le style que l’artiste va présenter au grand public. Le vernissage se tiendra ce soir à partir de 18h30 à l’Is’Art Galerie, au cours duquel on pourra le rencontrer, explorer son monde, mais surtout se laisser emporter en musique car il animera en musique cette soirée avec ses propres compositions, « Rabodonarivo », « Ravorombazaha », « Bilo »… ainsi que des reprises des chansons des années 70, entre autres les Bob Dylan, James Taylor, Cat Stevens, Ben Harper…

Anjara Rasoanaivo