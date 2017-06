Carnaval de Madagascar : Un début en fanfare et haut en couleurs !

Un soupçon de fantaisie, un zeste de folie et une pincée d’originalité, ce carnaval se voulait sous le signe du partage et de la convivialité. Extravagants ou traditionnels, les costumes ont participé à la réussite du Carnaval. Le public, très nombreux sur le parcours, a apprécié la rigueur des associations venues spécialement à Tana pour représenter leurs villes, mais aussi l’ambiance des danseurs traditionnels, dont les rythmes endiablés ont su réchauffer l’atmosphère un peu froide de ce vendredi de juin, malgré ce beau soleil. Les rues d’Analakely ont en effet été envahies par une cohorte de personnages insolites aux mille et une couleurs, des hommes et des femmes qui portaient fièrement les couleurs de leurs régions. Tenues, coiffures, accessoires et même des petits spectacles pour illustrer le tout. L’évènement a rassemblé quelques milliers de personnes, sous un beau soleil hier. Colorée, métissée et animée, cette quatrième édition qui s’est tenue en plein cœur de la Capitale est un succès populaire. Pour ceux qui ont raté l’ouverture, la fête continue ce jour, toujours sur l’Avenue de l’Indépendance.

Anjara Rasoanaivo