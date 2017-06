« Deram-pifaliana » : Antsa an’i Kristy, Mialy Rakotomamonjy et Joseph d’Af en chœur avec le public !

Ils ont partagé un message de foi et d’espoir à tous ceux qui ont assisté à leur concert à Antsahamanitra hier.

Antsa an’i Kristy, Mialy Rakotomamonjy et Joseph d’Af ont donné un très beau concert à Antsahamanitra hier. Le public, d’ailleurs venu très nombreux, a chanté en chœur avec chacun des groupes qui se sont surpassés. Malgré quelques années d’absence, Mamy et ses frères ont conquis facilement le public. Ce dernier a d’ailleurs entonné presque tous les titres composant le répertoire de Antsa an’i Kristy cet après-midi-là. Avec sa belle et puissante voix, Mialy a su faire voyager les spectateurs et partager sa conviction. Comme ses aînés, Joseph d’Af, la star actuelle de la musique évangélique a, lui aussi, été à la hauteur de sa renommée.

Nouvelle église. Prêcher l’évangile et répandre un message de foi et d’espoir figuraient bien évidemment parmi les objectifs du concert mais l’évènement avait surtout pour but de réunir des fonds afin d’aider la FJKM Morarano Fiderana, qui célèbre ses 150 ans d’existence, à la construction d’un nouveau temple. « Le temple de la FJKM Morarano Fiderana est encore aujourd’hui au stade de ‘petite église’, ne pouvant contenir qu’à peine 700 personnes. Toujours dans l’optique d’étendre encore un peu plus le règne de Dieu sur terre, les paroissiens ont à cœur de pouvoir bâtir une ‘grande église’ pouvant accueillir jusqu’à 1 500 personnes. Il ne s’agit nullement d’un projet d’élargissement mais bel et bien d’un projet de nouvelle construction : l’église telle que nous la connaissons est appelée à être démolie afin de donner place à une nouvelle structure. La réalisation de ce nouvel édifice sera ainsi le plus grand monument de diamant de ce jubilé. D’ailleurs, les travaux de construction ont déjà démarré, la pose de la première pierre ayant été faite au début de ce mois de mai 2017 ».

Mahetsaka