Zanadranavalona Anosimanjaka : Célébration du nouvel an samedi dernier

Alors que le tout Madagascar était en pleine effervescence pour la célébration du 57e anniversaire de l’Indépendance, les Zanadranavalona Anosimanjaka, eux célébraient le nouvel an malgache. Un événement d’une grande importance dans la culture, car cela fait maintenant 447 ans qu’ils célèbrent cette fête. 24 juin, c’est la date précise de ce nouvel an, que l’on ne compte pas à partir du calendrier grégorien, mais du calendrier lunaire. « Il y a 4 façons de définir la date du nouvel an, suivant le calendrier lunaire, à Madagascar. Personne n’a tort, c’est juste une différence due à un point de départ qui n’est pas le même pour tout le monde » expliquent-ils. « Pour Ambohitrabiby et ceux qui comptent les dates comme eux, le nouvel an a été célébré en mars dernier. Puis, il y a ceux qui décident que la date commune sera pour le 20 septembre ». En tout cas, il n’est jamais trop tard pour se congratuler et se souhaiter bonne année, samedi dernier comme en septembre prochain.

Anjara Rasoanaivo