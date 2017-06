Sahobin’ny fidasiana : Les enfants se sont amusés

Samedi dernier, à part l’excitation de l’approche de la fête de l’Indépendance, et surtout du traditionnel « harendrina » pour les enfants, ceux d’Ambohimanga étaient dans tous leurs états. Dans la matinée, l’Oscar, ou l’office chargé de la sauvegarde du patrimoine d’Ambohimanga, a organisé une manifestation visant à divertir les enfants des quartiers riverains. Ils étaient donc quelque 500 petits à avoir participé aux divers jeux proposés, comme le concours de poèmes, la danse chorégraphique par groupe… Et les meilleurs ont été récompensés et ont obtenu des dictionnaires en français, des livres de poèmes et des jouets. 13 participants se sont donc disputés la finale de chaque catégorie. Ce « Sahobin’ny fidasiana » a donc été un rendez-vous de fête pour ces enfants, déjà dans l’ambiance de la fête de l’Indépendance. Jusqu’à midi, tout le monde s’est défoulé. Mais au-delà d’une simple matinée de divertissement, cette manifestation a aussi comme objectif de faire connaître la colline d’Ambohimanga, un patrimoine classé mondial par l’Unesco.

Anjara Rasoanaivo