Rock : Rheg fait un tabac au Dôme !

Ambiance, rythme endiablé, communion avec le public… et beaucoup de surprises ! Rheg, samedi dernier, a signé un grand succès avec son dernier album« Emmorheg ». Avec le groupe, on ne pouvait s’attendre à moins.

« Nous sommes prêts depuis des mois. On attend avec impatience de retrouver les amateurs de métal et de son lourd pour enfin nous lâcher et leur montrer de quel bois on se chauffe », affirmait Rega il y a quelques semaines. Samedi, le moment était donc venu pour le chanteur de retrouver son public. Il a tout donné. Le groupe s’est tout simplement surpassé. Rega et sa troupe en ont encore sous la pédale. Le « frontman » n’a absolument rien perdu de sa puissance vocale et de sa fougue avec les années. Bien qu’ils soient « nouveaux », les musiciens se montrent quant à eux hyper à l’aise et affutés. Rega et ses amis se retireront en mettant tout le monde d’accord avec le fiévreux « Emmorheg » dans une ambiance assez survoltée. Les fans des débuts n’auront pas été dépaysés avec cette excellente performance délivrée au Dôme rta Ankorondrano.

Réalités brûlantes. Dans un registre thrash métal, « Emmorheg », l’album a mis en avant des réalités brûlantes comme la justice populaire et les sectes. Certains titres s’adressent effectivement aux charlatans sectaires qui sèment le trouble avec leur prophétie gratuite. Ceux qui ont connu et suivi Rheg depuis ses débuts ont cependant pu retrouver des titres plutôt romantiques, à l’instar de ‘Rivotra’, ‘Ho anao’ et ‘Beby’, des chansons d’amour enveloppées dans des riffs et contre temps propre au thrash métal. « Fitsaram-bahoaka », « Skype », « Mandoro », « Réconciliation nationale », « Mozika », « En avant », « Secte », « Kamikaze », « Piqueteurs »… Tous les titres, sans oublier « Emmorheg » ont tenu toutes ses promesses. Pour ceux qui n’ont pu être de ces retrouvailles au Dôme rta, Rheg prévoit de tenir très prochainement un live avec Martz et Egraygor. Il se penchera ensuite sur le traditionnel « november rock » qui touche cette année à sa sixième édition.

Mahetsaka