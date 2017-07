Cinéma : Le T-Movie Center, pour la relève des cinéastes malgaches

Le projet « Donner aux jeunes le cinéma comme moyen d’expression et favoriser l’industrie du cinéma à Madagascar » initié par le T-Movie démarre en trombe. Une cinquantaine de participants veulent changer la perception du 7e art à Madagascar.

Ils sont jeunes, ambitieux, et veulent changer le monde, ou du moins, écrire le cinéma à leur manière. Avec beaucoup de passion, un brin critique sur tous les détails, de la motivation et du temps pour tout assimiler, la cinquantaine de participants au projet initié et mené par le T-Movie, « Donner aux jeunes le cinéma comme moyen d’expression et favoriser l’industrie du cinéma à Madagascar », est financé par l’Unesco à travers le FIDC, pour une durée de 18 mois. L’objectif est de préparer la relève du cinéma à Madagascar, en leur donnant les moyens nécessaires, notamment en termes de formations, pour améliorer le paysage cinématographique local.

Film d’études. Durant ces 18 mois donc, la cinquantaine de bénéficiaires du projet suit des cours au T-Movie Center à Behoririka, où cette cinquantaine de jeunes est réparti en deux catégories : 20 acteurs et 30 techniciens. Ils suivent d’abord un tronc commun où ils apprennent plusieurs modules dont le scénario, l’esthétique de l’image, le cadrage, le montage, la réalisation, la production, la post production, ainsi que le théâtre et les techniques avancées d’actorat pour les acteurs. Cette partie théorique aboutira à une formation pratique car les groupes constitués devront réaliser un film de fin d’études. Mais avant, les apprenants feront un stage en entreprise pour acquérir les bons réflexes sur terrain. Outre, les cours sur le cinéma proprement dit, ils suivront également des cours de langue, et surtout une session sur les « fomba malagasy ». De quoi donner de l’espoir à ce 7e art en plein essor !

Anjara Rasoanaivo