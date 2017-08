Mage4 : Magnifique prestation à Antsahamanitra

Ils se sont surpassés ! Ken et sa bande, hier après-midi ont livré une prestation que leurs fans n’oublieront pas de si tôt. Simples mais fidèles à eux-mêmes, les membres du groupe ont époustouflé tout Antsahamanitra.

Il y a vingt-cinq ans, le groupe voyait le jour. Avec le beau Ken, aussi charismatique que candide à l’époque, comme lead vocal, la formation ne pouvait qu’avoir du succès, auprès des jeunes amatrices de rock surtout. En effet, si la gente masculine venait pour apprécier la performance du groupe, les femmes, elles, étaient motivées par une raison supplémentaire: Ken qui, hier encore a fait un tabac. Paré de son ensemble blanc et rouge, tandis que tous les autres étaient en noir, le chanteur avec son interprétation de « Na dia maizina » avec lequel il ouvre le bal, fait vibrer les inconditionnels de Mage 4. Un premier titre qui laisse déjà entrevoir la suite du programme et de l’ambiance. Tous les titres, des plus anciens aux plus récents sont effectivement repris en chœur par le public, venu très nombreux pour commémorer le 25e anniversaire de leur idole. La communion avec l’assemblée est impressionnante. A plusieurs reprises, Ken s’avance au plus près des premiers rangs et harangue la foule. Le public chante, danse et applaudit. La magie opère. Les musiciens se surpassent. Les guitaristes ne sont pas avares et offrent souvent des solos grandioses qui ensorcellent l’assistance. Les membres prennent autant de plaisir et la communion avec le public est aussi forte. Mage 4 a livré une performance tout simplement exceptionnelle. Il démontre ainsi qu’en plus d’être toujours un très bon groupe en studio, il est encore meilleur sur scène. Le concert d’Antsahamanitra hier après-midi, en tout cas, restera longtemps dans les mémoires. Ceux qui y étaient, en tout cas, ont apprécié : « Un grand moment », dixit les plus anciens, « une tuerie » pour les plus jeunes groupies et une grande claque pour tous.

Mahetsaka