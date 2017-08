Vendredi joli

Piment Café : Ambiance nostalgie avec du « Kaiamba ». Mahery, Simon Randria et JeanKely seront au Piment Café, ce soir pour une ambiance plutôt rétro. On a très peu l’habitude de voir Mahery avec ces deux artistes, et pourtant le chanteur est un interprète qui affectionne ce genre musical. Ce soir, c’est l’occasion de découvrir Mahery en trio avec d’autres artistes, pour un répertoire qui promet le voyage à la fois dans le temps, et dans tout Madagascar.

Café de la Gare : Du jazzy à volonté. Les soirées se suivent et se ressemblent presque, au Café de la Gare. Hier, après avoir apprécié la douce musique de Irinaf accompagnée par Andry Michaël Randriantseva et Josia, on aura Camille Rajaonarivony ce soir, accompagnée des frères Ramahefason, Tahina Vibe au piano et Lova à la guitare. Et lorsque l’on connaît les musiciens et leurs performances, on peut s’attendre à une très belle soirée !

Urban Café : De la musique urbaine. Cela fait vraiment longtemps que ces grands de la musique rap ne sont pas montés sur scène, et ne sont pas apparus quelque part. Pour les amateurs de ce genre musical, et surtout pour ceux qui ont suivi leur carrière depuis les années 1990, ce rendez-vous à l’Urban Café est un must. Xtah, Ben-J, Bouddah el Taga promettent du rap à gogo, du flow et des mots, dans un sourire et un coin d’humour, dans le thème « Tsik’n’rap ». Cette soirée est certainement la plus attendue par les jeunes (et moins jeunes, puisque la génération a bien grandi). En tout cas, les artistes seront là !

Joël Rabesolo : Avant la der des ders. Son passage au pays a été très enrichissant, et de Tanà à Antsirabe, en passant par d’autres villes, Joël Rabesolo et son trio sillonnent le pays en musique. Les jeunes auront l’occasion d’apprécier ce génie de la guitare, voire de le découvrir pour certaines, cet après-midi au Craam à Ankatso. Un show case en tout intimité, qui leur permettra de voir la grandeur de son talent, et le son du trio.

« Ry Kala Vazo » : A l’escale artistique. Le trio féminin « Ry Kala Vazo » a le vent en poupe. Elles seront à l’Escale Artistique ce soir pour faire chavirer le cœur du public. Avec leurs instruments de musique, puisque chaque membre du groupe joue d’un instrument acoustique, des voix de velours en duo ou en trio, elles ont monté un répertoire sur mesure : entre traditionnel et musique moderne qu’elles interprètent à leur sauce. Le rendez-vous est donné !

HDA Analakely : Les jeunes à l’affiche. La nouvelle génération de chanteurs malgaches se fait une place dans le showbiz local. Demain soir, le HDA Analakely vibrera au rythme de cette nouvelle tendance, avec les groupes les plus connus de la place : Melanie Walker, qui partagera la scène avec Aka Zizi et Céra. La soirée sera animée, car d’autres invités les rejoindront sur scène. Kyrone et Belahy, Farin Bruggman, et les DJ Ayem, Mani Mani et Flex.

Recueillis par Anjara Rasoanaivo