Palais des sports : Antsa an’i Kristy promet un show très professionnel !

Ils n’ont encore jamais déçu et comptent continuer dans cette voie ! Pour le concert qu’ils vont donner au Palais des sports ce dimanche 1er septembre, le pasteur Felaniaina et ses amis vont donner le meilleur d’eux-mêmes.

Malgré un parcours couronné de succès, Antsa an’i Kristy ne sous-estime pas l’importance des répétitions. Aujourd’hui, les membres du groupe ont commencé à revoir les derniers points à corriger pour être parfaitement au top le jour J. Pour certains, concert évangélique ne rime pas toujours avec professionnalisme. Ce n’est pas le cas pour Antsa an’i Kristy. « Nous faisons toujours en sorte de nous surpasser. Cette fois encore, nous allons offrir le meilleur de nous-mêmes à notre public. D’ailleurs, pour ce concert, nous nous sommes joints à Mi-ritsoka production. Durant les trois heures de concert, nous allons reprendre, non seulement les titres les plus célèbres mais également les moins connus sans oublier les nouvelles compositions. Et la grande nouveauté pour cette année : les danseuses. Elles vont nous accompagner sur certaines chansons », explique le Pasteur Rabehaja Felaniaina Mampifaly. Pour ne rien laisser au hasard, mi-ritsoka production s’attèle dès ce jour sur tout ce qui tourne autour de la scène et de la sonorisation.

Formé en 1995 par le couple Raoelinivo (aujourd’hui installé en France), Antsa an’i Kristy a sorti 12 albums mais a également fait beaucoup de chemin depuis sa création. « Nous nous sommes produits dans presque toutes les régions de Madagascar. Nous avons également chanté Sa Grandeur et Sa bonté dans d’autres cieux que le nôtre ». Ce qui sera encore certainement le cas à l’avenir mais pour l’heure, le Pasteur Rabehaja Felaniaina Mampifaly se concentre sur le concert qu’il va donner au Palais des sports ce dimanche 10 septembre.

Mahetsaka