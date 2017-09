Démonstration de force au Coliseum : Les églises défient les partis politiques

Les grandes forces politiques évitent pour le moment Antsonjombe, contrairement aux églises qui ont rempli ces derniers temps ce vaste endroit.

Si aucun parti politique n’a osé depuis l’avènement de la Quatrième République envahir le Coliseum d’Antsonjombe pour sa démonstration de force, ce n’est pas le cas pour les églises. Ces derniers temps, elles s’y sont succédé et elles ont fait le plein. Les fidèles de la FJKM ont rempli cet endroit immense, suivis de ceux de l’église Apocalypsy du pasteur Mailhol, de ceux de la confession « Témoins de Jéhovah » et samedi dernier, c’était au tour des croyants de l’Eglise Adventiste du 7e Jour qui ont démontré leur capacité de forte mobilisation. Pour l’instant, les partis et organisations politiques évitent le Coliseum. Les partisans de l’ancien président Marc Ravalomanana, dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire du TIM, ont envisagé d’envahir le stade de Mahamasina, mais l’évènement a été interdit par le préfet de police d’Antananarivo, qui a invoqué une raison d’ordre public pour empêcher cette démonstration de force politique. La dernière fois qu’Antsonjombe a été occupé par les partis politiques, c’était lors des campagnes présidentielles de 2013. Les deux finalistes du scrutin, Hery Rajaonarimampianina et Jean Louis Robinson, ont réussi à relever à l’époque le défi.

Opportunité. Depuis l’avènement de la Quatrième République et jusqu’à présent, à un an et quelques mois des prochaines élections présidentielles, les grands partis politiques se contentent de rencontrer leurs militants dans des endroits de faible contenance. Ce qui ne les empêche pas de côtoyer les églises, comme c’est particulièrement le cas pour le président de la République Hery Rajaonarimampianina et le président national du TIM Marc Ravalomanana. Ce dernier n’est autre d’ailleurs que le président du comité de célébration du 50e anniversaire de l’église FJKM. En vue de l’élection présidentielle de 2018, Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana, qui seraient respectivement candidats du HVM et du TIM (le conditionnel est encore de rigueur pour le premier), ne ratent aucune occasion pour s’adresser aux croyants de diverses confessions dans le pays. Aucune disposition de la Constitution de la Quatrième République qui affirme pourtant que Madagascar est un Etat laïc, ni du code électoral, n’interdit ce genre d’approche. En tout cas, force est de constater que ce sont les églises qui peuvent rassembler plus de monde que les partis politiques. Raison pour laquelle les grands rassemblements religieux constituent ces derniers temps une opportunité pour les politiciens de marquer leur présence.

R. Eugène