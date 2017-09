Vendredi joli

# « Faniry quartet » à l’Is’art galerie. Soul, jazz, funky et world aux rythmes latinos et malgaches, Faniry, Mika, Njiva et Junior ont décidé de mettre en avant la diversité. Venant de divers horizons musicaux, les quatre jeunes gens ont décidé d’aller plus loin. Formé en janvier 2014, ce groupe a l’avenir devant lui. Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé où passer leur soirée, rendez-vous est pris à l’Is’art galerie, dès 19h !

# Soirée rétro vinyle avec Mily au Karibotel Analakely. Dans les années 90, il a eu la bonne idée de faire de sa passion son métier. Une vingtaine d’années plus tard, le voilà toujours derrière ses vinyles à faire vivre aux gens l’ambiance des soirées d’autrefois, celles qui replongent les générations 60 et 70 dans leur enfance et leur jeunesse. Ce soir, Mily va remettre au goût du jour ses « Soirées vinyle » et va faire revivre cette ambiance particulière à ceux qui, comme lui, se remémorent et adorent les années yéyé et l’ambiance rétro.

# « Kakakaka kaiamba » au Gymnase couvert Mahamasina. Après quelques années d’absence, « Kakakaka kaiamba » est à nouveau de retour pour faire rire et danser tous les amoureux de « kaiamba ». Ce soir, Eric, Honorat, Francis Turbo et Goth vont se glisser dans la peau de Simon Randria, Dorlys… pour entonner ces titres connus des années 60, 70 et 80.

# Jerry Marcoss au Bonara-Be 67 ha. Le vendredi au Bonara-Be 67 ha s’annonce chaud et « show ». Avec le roi du « kawitry » au micro, on ne risque effectivement pas de s’ennuyer, à aucun moment. Chanteur mais également excellent animateur, Jerry Marcoss va faire danser tous les noctambules et mettre l’ambiance jusqu’au bout de la nuit. Si on est amateur de musique « mafana », c’est tout bon !

# Vaney’s au Glacier Analakely. L’ambiance s’annonce très « show ». Ayant déjà répété depuis des semaines, la chanteuse est aujourd’hui prête à mettre le feu au Glacier Analakely. La jeune femme ne veut effectivement rien laisser au hasard. Elle veut que tout soit parfait et l’ambiance « mafana ».

# Caylah & Men au Louvre. Rêvant d’aller toujours plus loin, ambitionnant d’approfondir, elle continue son petit bonhomme de chemin. Caylah s’ouvre alors à d’autres horizons, d’autres disciplines artistiques et multiplie les collaborations avec des photographes, des danseurs, des musiciens connus et reconnus. Aujourd’hui, elle évolue en quatuor. Caylah est devenue Caylah and M.E.N, de jeunes et talentueux musiciens qui partagent sa vision. Pour ceux qui ne les ont encore jamais vus à l’œuvre, ils investiront le Louvre ce soir. L’occasion de les découvrir !

# Fara Gloum, Mbola Talenta et Fanilo Poppins au Piment Café. Partageant la même passion pour la guitare, le folk et les chansons à texte, Fara Gloum, Mbola Talenta et Fanilo Poppins vont se partager la scène pour entonner les titres de leurs idoles, mais également quelques-unes des compositions de chacun d’entre eux.

Mahetsaka