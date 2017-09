Bientôt au CCESCA : Henri Ratsimbazafy et Voahirana reforment le duo du bon vieux temps !

C’est sans doute leur public qui en sera ravi. Henri Ratsimbazafy et Voahirana reformeront bientôt leur duo qui a su traverser le temps.

Très prochainement, fin septembre et début octobre, les deux artistes qui ne sont certainement plus à présenter, investiront le CCESCA à Antanimena pour deux dates de concert, comme on les aime. Car Henri Ratsimbazafy et Voahirana, ensemble sans aucun autre artiste pour partager la scène, cela fait bien longtemps, plus de quinze ans, qu’on ne les a plus revus. Ce sera chose faite dans quelques semaines. Une double occasion de revivre le bon vieux temps, à travers leurs tubes que le public n’a jamais oublié. Alors, si on a vécu de doux moments avec la chanson « Prends ma main », ou partagé les joies d’être jeunes parents avec « Talaky Mandeha », ainsi que beaucoup d’autres morceaux inoxydables, il faut répondre présent, à au moins un de ces deux concerts.

Clés intactes. Déjà en plein préparatifs actuellement, les deux artistes reprennent lors de leurs séances de répétition, leurs tubes d’hier, intacts comme au premier jour. Et ce, en gardant les mêmes tonalités pour chacune des chansons. Visiblement, le poids des années n’a pas eu d’emprise sur les facultés vocales des deux artistes. Du coup, on se prépare déjà à les voir chanter « Bobongolo ilay fitia » ; « Fitiavan’Ankizy » ; « Ianao » ; «Indro Tazako » ; « Kanefa ianao tsy tonga » ; « Manimanina ny tiako » et de nombreux autres titres, exactement comme on les a vus et entendus il y a des décennies. Organisé par e-REC Studio, le double concert de Henri Ratsimbazafy et Voahirana promet un show à la fois nostalgique et revivifiant, tant les deux artistes sont bien décidés à donner, comme toujours, le meilleur d’eux-mêmes. Ce sera donc du Henri Ratsimbazafy et Voahirana en intégral, sans aucun autre artiste partageant la scène avec eux, ni aucun invité « surprise ». Rendez-vous est donc fixé avec les deux artistes dans quelques semaines. Combien ? On le saura bien assez tôt !

Hanitra R.