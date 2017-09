The Voice Kids saison 4 : Deux malgaches sur trois qualifiés pour les battle !

Ils étaient trois malgaches à avoir été sélectionnés pour participer aux dernières auditions à l’aveugle de la fameuse émission « The voice kids » samedi dernier. Deux d’entre eux vont continuer l’aventure.

Une belle surprise pour les spectateurs malgaches qui, samedi dernier, ont eu droit à un « Salut Madagascar » du célèbre présentateur Nikos Aliagas ! Parmi les jeunes artistes qui ont tenté de se faire buzzer par l’un des coachs, trois étaient effectivement originaires de Madagascar : Kelvin 14 ans, Valentin 13 ans et le beau Nathan qui, malheureusement, n’a pas réussi à obtenir son ticket pour la suite de l’aventure. Mais même si sa version de « Catch & release » n’a pas fait retourner Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori, il gardera un très bon souvenir de son passage ! Valentin, 13 ans, dont la mère est malgache et le père suisse, avec sa reprise de « Believe » de Cher a fait sensation. Un choix audacieux et une prise de risque payants puisque Matt Pokora est tombé sous le charme de sa voix. Un vrai et beau moment de douceur qui lui a offert un ticket pour poursuivre son conte de fée.

Entrée remarquée. Kelvin, lui, a fait une prestation très remarquée. Il n’a fallu que quelques secondes pour que M. Pokora et Jennifer, deux des trois membres du jury de ce télé-crochet pour les plus jeunes, se retournent quasiment en même temps. La chanson « Diamonds » de Rihanna, a eu son effet. « Tu as une voix de dingue ! Tu es tout ce qu’on espère avoir », s’est enthousiasmée la chanteuse Jennifer qui n’a pas tari d’éloges sur ce jeune talent très prometteur. « C’est un des grands moments de cette saison, on a tous eu des frissons », a clamé M Pokora. « Il est hors de question que je quitte ce plateau sans que je t’aie dans mon équipe ! ». Enfin, Patrick Fiori a axé son intervention sur la qualité de chant de Kelvin, son attitude sur scène, allant même jusqu’à lui dire : « J’ai envie que tu me coaches aussi... ». Au final Kelvin a choisi de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori. « Franchement, je ne pensais pas qu’il me choisirait », confia ce dernier. Mais Kelvin avait déjà son idée sur quel coach il choisirait au cas où sa prestation serait remarquée. Prochain épisode samedi prochain !

Mahetsaka