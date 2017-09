Dago Festival : « La culture est un grand atout pour le développement de notre cher pays » affirme Mampiray Solofoniaina

Fondé en 2016 au sein de l’association « Sarondra », le collectif DagoTeamZara est une combinaison regroupant divers talents professionnels au service de la création artistique. Le collectif a pour objectif de promouvoir nos jeunes talents ainsi que tous les artistes qui malgré la richesse de leurs créativités n’ont pas la chance de se produire sur des plateformes de diffusion crédibles auprès du grand public. Le collectif DagoTeamZara axera ses actions sur une structuration du secteur artistique malgache en insistant sur la mise en application de la Politique Culturelle inscrite dans la Constitution malgache. Mampiray Solofoniaina, membre du Dago Team Zara, explique les motivations de ce Dago Festival.

Midi Madagasikara : Parlez-nous de ce Dago Festival, le concept, les motivations ?

Mampiray Solofoniaina : Dago Festival est un festival des arts actuels à Madagascar, sous l’initiative du DagoTeamZara un collectif de personnes intéressées par la culture (Médiateur culturel, journaliste, galeriste, artistes…). Ces personnes sont conscientes que la culture à Madagascar part dans tous les sens. Et elles veulent changer les choses. Elles sont aussi conscientes que la culture tient une grande place. De plus Dago Festival a pour mission d’éveiller la conscience collective sur les droits, obligations et devoirs des citoyens selon la Constitution malgache et surtout sur la politique culturelle.

Midi Madagasikara : Quelles sont vos attentes pour ce festival ?

Mampiray Solofoniaina : Nos attentes c’est tout simplement que le peuple prenne conscience de la gravité de la situation mais aussi qu’il comprenne que la culture est un grand atout pour le développement de notre cher pays. C’est aussi un appel pour les membres du gouvernement.

Midi Madagasikara : Quelles sont vos ambitions pour les prochaines éditions ?

Mampiray Solofoniaina : Nos ambitions c’est tout d’abord que le festival soit d’envergure nationale et que notre première mission est d’équiper la « Tranompokonolona » pour des concerts gratuits accessibles à tous.

Anjara Rasoanaivo