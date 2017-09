Vendredi joli

# Bekoto au Trass Tsiadana. Il va, il vient mais de ces allers-retours, Bekoto ne s’en lasse jamais. Ce vendredi, il quittera donc son chez lui pour retrouver son autre famille, celle du cœur et de la musique : ses inconditionnels. Un rendez-vous musical à travers lequel le chanteur mettra en avant son talent d’interprète. En effet, il sera le plus souvent derrière le micro qu’à la flûte ou au piano. Pour l’occasion, il sera également entouré de sa petite troupe. Quand Bekoto n’est pas avec ses compagnons de scène de Mahaleo, il se permet de petits extra musicaux… tellement appréciés par ses fidèles car apportant une petite touche de fraîcheur à quelques uns des incontournables de Mahaleo. Bekoto au Trass Tsiadana ce soir, à découvrir !

# Hermann tsapiky à La Fabrik Amabondrona. En avant première du festival Hay qui se tiendra prochainement à Tana, Hermann, son « marovany » & guests se produiront à La Fabrik en apéro musical à partir de 19h30. Une belle soirée en perspective, dans un cadre très cozy où l’on propose de très bons plateaux d’assortiments de fromage, terrine de campagne maison, charcuterie mais aussi un très bon cocktail de shooter.

# Princio au Piment Café Behoririka. Fatigué du stress de la semaine ? Besoin d’une petite dose de folie ? Le rendez-vous au Piment Café est tout indiqué. Avec Princio, l’humour est effectivement toujours au rendez-vous. Bien qu’il n’évolue pas dans le milieu humoristique, l’interprète de « Infirmiera » trouve toujours la formule pour déstresser ses inconditionnels. Les textes de ses chansons sont d’ailleurs déjà une invitation au rire et à la bonne humeur. En tout cas, nous on aime.

# Jazz & soul au Café de la Gare avec Rado Manantsoa. Tantôt soul, tantôt jazz, Rado Manantsoa a été très sollicité au cours de ces dernières années. Il a également multiplié les scènes et les collaborations. Ce soir, il se dévoilera sous ses meilleurs jours… Découvrir ou redécouvrir Rado Manantsoa pour apprécier son charme et son style, c’est ce que propose le Café de la Gare pour son « Afterwork », ce soir dès 19h ! Il sera accompagné de Mika à la basse et Sanda Ranaivosoa à la guitare. Noumae sera également de la partie pour égayer et en mettre plein la vue aux mélomanes.

# Tonton Pà VS Lucien Randrianina au Telozoro. Ils se connaissent depuis des années. Faisant partie du même groupe : Rebika, Tonton Pà et Lucien Randrianina ont partagé la scène à plusieurs reprises. Ce soir pourtant, c’est en mode versus qu’ils vont se présenter. L’un montera en premier sur scène. Le second le relaiera et essaiera de faire mieux. Le dernier mot revient bien sûr au public qui décidera qui a surpassé qui. Une soirée qui, en théorie, s’annonce très prometteuse.

Mahetsaka