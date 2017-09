« Rova d’Antananarivo » : Précisions sur ce qu’il en reste

« En matière de terminologie, le mot qui convient est « ROVA d’ANTANANARIVO » et non « ROVA de MANJAKAMIADANA ». Encore une fois, rappelons que le Rova est constitué par l’ensemble de tous les monuments compris dans cette enceinte royale : cases rustiques, bâtiments d’architecture contemporaine, temple, tombes royales… Manjakamiadana est certes le monument le plus imposant, le plus majestueux et surtout le plus emblématique de cet ensemble mais à lui seul, il ne saurait constituer le Rova. Il n’en est qu’un élément constitutif. Cette erreur de terminologie qui confond Rova d’Antananarivo et Palais de Manjakamiadana est un lapsus récurrent commis parfois même au niveau des plus hautes instances…

Par ailleurs, le salon où figure un canapé rond sous un lustre imposant ne se trouvait pas au Palais de Manjakamiadana mais au Palais (ou plutôt au charmant cottage) en bois de MANAMPISOA, construit en 1866 par le missionnaire architecte William Pool (à qui l’on doit également le temple du Palais, ainsi qu’Andafiavaratra, le Palais du Premier Ministre). Manampisoa était la demeure de la Reine RASOHERINA (1863-1868).

L’essentiel de mon intervention voudrait mettre l’accent sur la confusion à ne plus commettre entre Rova d’Antananarivo et Palais (Lapa) de Manjakamiadana. En somme, « Ny lapa iray tsy mba rova » (un seul Palais ne saurait constituer un Rova). Cette sentence ne figure certes pas dans le livre d’or de la sagesse malgache, mais elle pourrait fort bien s’y insérer. En effet, elle s’inscrit dans la droite ligne des vertus cardinales léguées en héritage par nos Ancêtres, où le collectif prime toujours sur le particulier, et la communauté sur l’individu… »

Julien RAKOTONAIVO