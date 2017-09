Transmusicales de Rennes : No Mady sur les pas de The Dizzy Brains ?

Une nouvelle et belle aventure qui s’annonce pour un autre groupe malgache ? En 2015, les gars de The Dizzy Brains ont impressionné le public et les amoureux de rock de Transmusicales. Le Monde, Longueur d’ondes, Télérama, France info, L’Express (fr), AFP… tous ont relayé la performance d’Eddy et ses complices de scène. Deux ans après, un autre groupe, toujours de rock, va se produire sur la même scène. Un groupe pour qui le rock se conjugue au féminin. Etant revenu sur le devant de la scène en 2016, après une assez longue absence, No Mady a revu et corrigé ce qui devait l’être, a participé au festival Libertalia et va, aujourd’hui, se préparer à mettre le feu au Transmusicales à Rennes qui va se tenir du 4 au 10 décembre. Les Transmusicales, pour les non-initiés, sont une des grandes étapes du circuit des festivals de Rock et rassemblent plus d’une cinquantaine de groupes venus des quatre coins du monde.

Mahetsaka