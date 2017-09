« Trass » Tsiadana : « Kiaka » fait faux bond à ses inconditionnels

Grosse déception pour tous les inconditionnels de « Kiaka » qui sont venus au « Trass » Tsiadana vendredi dernier ! Les responsables annonçaient pourtant « une soirée qui s’annonce exceptionnelle et très animée ». Ce soir-là, le groupe « Kiaka » était effectivement prévu à l’affiche. Juste après leur sortie du bureau, à 18h30, des habitués des lieux ont donc rejoint les lieux pour se retrouver entre amis et se mettre dans l’ambiance. Plus de deux heures plus tard, les tables commençaient à se remplir. 20h30, encore personne pour les installations. Ils sont peut-être en retard, se disaient ceux qui avaient été là. 21 heures, toujours rien. Les responsables des lieux essayaient de contacter les membres du groupe. Ils sont injoignables. « Nini a pourtant confirmé la tenue de l’évènement. Raison pour laquelle nous avons même diffusé une publicité dans les quotidiens », affirme le même responsable. 22h, toujours pas de « Kiaka ». « Je suis tellement déçu de l’attitude du groupe. Ils auraient pu prévenir ». Joint au téléphone, Deba a avancé « une annulation, mais que la communication n’est visiblement pas passée ». A qui la faute ? Les fans, en tout cas, en ont payé les frais.

Mahetsaka