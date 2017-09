Art visuel : Géraldine Tobe présente « Sang couleur »

Du 28 septembre au 12 octobre, Géraldine Tobe investira l’Is’art galerie pour présenter ses œuvres. Elle explique le concept : « Existe-t-il une race pure ? Y a-t-il une race supérieure aux autres ? Ma créativité ou ma médiocrité résultent-elles du fait que je suis noir, blanc, rouge, jaune ? Cette problématique autour des stéréotypes raciaux, longtemps raisons de discriminations ont été les appendices ou les idées premières entourant ce projet de résidence artistique à Madagascar. Une approche se nourrissant d’une problématique qui plus est d’actualité qui nous a poussée à s’immiscer parmi une population, ayant connu un métissage profond, pour leur permettre de trouver des éléments à exploiter dans leurs domaines respectifs et tirer des conclusions. Au départ, s’attablant sur cette considération physiologique très répressive et perverse, avec ses corollaires, sur l’humain en général et sur Madagascar, une terre multiraciale en particulier, je me suis rendue compte que la couleur de la peau, a une part de responsabilité dans l’état actuel du pays. Les différences, de tous genres, que regorge ce pays sont entretenues par la couleur de la peau et des positionnements géographiques des uns par rapport aux autres. Positionnement géographique dû à l’histoire de cette île partant des origines du peuplement en passant par la période coloniale jusqu’à aujourd’hui… » Et cette exposition présente tant soit peu les idées et les appréhensions perçues sur place, via des tableaux et textes…

Mahetsaka