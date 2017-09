Gold Amigo : Le dernier-né de la Star

Après la Gold Blanche, la Gold Blanche en canette et la Gold 8, voici un petit malin qui a fait ses apparitions sur les étales des boutiques, des restaurants et des grandes surfaces : la Gold Amigo. Aromatisée à la téquila et au citron, cette bière blonde est produite localement par la Nouvelle Brasserie de Madagascar, et veut accompagner les soirées et rencontres festives entre amis. Avec comme inspiration le Mexique, c’est toute une ambiance colorée qu’elle évoque. Le lancement de cette bière s’est tenu le 18 septembre dernier à l’occasion d’une grande manifestation culturelle, elle sera bientôt disponible dans tout le pays !

Anjara Rasoanaivo