West center Anosizato : Bazar flash et bazar de noël s’annoncent déjà

Un évènement qui va certainement plaire aux mamans et férus de mode ! Du 27 octobre au 17 décembre, le West center Anosizato accueille le Bazar Flash. Plus d’explication de la part du gestionnaire du centre commercial : « Bazar flash est un concept inédit. Les exposants ne sont effectivement pas tenus de louer leur box pendant toute la durée de l’évènement. Ils peuvent réserver l’espace pour un week-end, le libérer pour le suivant et le reprendre la semaine d’après. Une formule qui bénéficie également au public qui, de cette manière, aura plus de choix et pourra toujours découvrir de nouvelles boutiques, d’autres choses. Boutiques, vendeurs en ligne, restaurateurs… tout le monde est la bienvenue ». Après le 17 décembre, la fête continue au West Center puisque le centre commercial enchaîne tout de suite avec le bazar de noël. Cet évènement se tiendra par contre du 19 au 31 décembre. Pendant toute la durée de l’évènement, diverses animations : zumba, karaoké live, face painting… sont prévues au programme afin que les grands comme les tout-petits puissent s’amuser.

Sécurisés. Pour l’instant, des stands sont encore disponibles. Les éventuels participants peuvent donc réserver dès maintenant et demander plus d’explications au West Center Anosizato. Sécurisés, à l’abri du soleil, du vent et de la pluie, les stands ne se trouvent effectivement pas à l’extérieur mais dans le centre même. « Ici, les visiteurs n’ont pas à gérer les pickpockets. Je précise effectivement qu’ici, nous avons des box sécurisés qui n’ont rien à envier aux grandes boutiques. De plus, nous avons déjà dans notre enceinte différents services et banques sans oublier le grand parking ». Pour ceux qui hésitent encore, il faut donc décider dès maintenant.

