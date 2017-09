Lecture : Des livres pour les enfants

Le Lion’s Club Antananarivo Santatra New Century a offert deux cents livres à la bibliothèque de l’EPP Tsararay Fiaferana.

Inciter et donner goût à la lecture à des jeunes, pour promouvoir la passion de la lecture, même chez les plus défavorisés. Tel est l’un des objectifs du Lion’s Club Antananarivo Santatra New Century, qui a offert deux cents livres à la bibliothèque de l’EPP Tsararay Fiaferana le 24 septembre dernier. Pour les membres de ce club, les actions sociales s’accompagnent d’un épanouissement culturel pour les enfants, car c’est une base solide pour forger les citoyens de demain. Cette action caritative que le club a effectuée à l’occasion du passage du gouverneur du district 403-B2 pour 2017-2018, le Lions CMJ Georges Chane-Tune au sein de son club, a réuni de nombreux présidents de clubs. Avec comme devise « Ensemble, dans la bienveillance, nous servons », les membres veulent offrir des moments inoubliables à ces enfants.

Anjara Rasoanaivo