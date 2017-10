Lalatiana au Palais des sports : La date du 8 octobre, maintenue !

Pas d’annulation prévue au programme ! Ceux qui ont déjà réservé leurs places et acheté leurs tickets peuvent se rassurer, du moins jusqu’à nouvel ordre. Les organisateurs du concert de Lalatiana au Palais des sports maintiennent effectivement la date du 8 octobre. « Les responsables du Palais de sports ont pris leur disposition. Ils ont effectué un grand nettoyage et fait le nécessaire afin que les lieux puissent recevoir ce grand évènement qu’est le concert de Lalatiana », confie le chargé de communication de mi-ritsoka production. Arrivée au pays il y a quelques jours déjà, l’interprète de « Nofy » a retrouvé son équipe pour répéter et faire en sorte que les retrouvailles avec son public se déroulent à la perfection. Pour cette occasion inédite, la chanteuse sera accompagnée par des musiciens qui ne sont plus à présenter dans le milieu. Nous retrouverons entre autres Anjaniony, Tsanta et Miantsa Randriamihajasoa, Andry Mika, Njaka Rakotonirainy… sans oublier les sœurs d’Anaa quatuor aux chœurs. Un rendez-vous qui s’annonce très prometteur, à moins bien sûr qu’un changement vienne tout gâcher.

Mahetsaka