« Fara West » Faravohitra : Une pensée à Jeanot Rabeson… en musique !

Ce samedi 7 octobre, Eric Rakotoary, Datita et Eddy Rabary Rabeson vont rendre un hommage à ce poids lourd du jazz malgache disparu le 10 septembre dernier.

Le 7 octobre, le « Fara West » accueille un concert en hommage à Jeanot Rabeson qui n’était pas seulement un grand homme de jazz, mais également un proche des propriétaires des lieux. « Nous avons eu le grand privilège d’inaugurer notre café musical avec Jeanot Rabeson le 24 avril 2016.

Ce grand musicien a marqué l’histoire du Jazz malgache, et plus généralement le monde de la musique par son élégance, sa rigueur, sa sensibilité, son intransigeance à la médiocrité… Il est donc tout à fait normal que nous lui dédions une soirée particulière », explique Eric Rakotoary. Ce samedi, Eric Rakotoary avec deux autres Rabeson : Datita et Eddy Rabary, eux aussi musiciens, vont donc jouer en l’honneur de celui qui s’est fait entendre sur les ondes grâce à sa participation à l’émission « La Demi-heure des Amateurs », alors qu’il avait seulement huit ans. Une soirée dont l’entrée est gratuite. Les autres artistes qui souhaitent participer à ce concert hommage sont néanmoins les bienvenus. Eric Rakotoary d’en dire davantage : « Une scène ouverte est prévue. Ceux qui souhaitent nous rejoindre et partager la scène avec nous peuvent donc nous contacter avant la date du 7 octobre ».

Lieu de partage. « Fara West » est avant tout un lieu de convivialité et d’échanges dédié à la culture en général. Découverte et qualité artistique en sont les grands moteurs. L’ancrage s’est construit autour de la musique, du jazz en particulier. Un café musical y a donc tout naturellement pris place, offrant une scène, une acoustique optimum, une petite restauration afin que chacun puisse se laisser porter par la musique en « live » et se sentir chez soi. S’ouvrir au monde, découvrir, comprendre les cultures contemporaines et vivantes, ancrées dans des traditions et façonnées par les métissages est notre vœu le plus cher. « Nos choix tentent de rapporter la richesse, la diversité des rythmes, des musiques, des instruments et des talents. L’essentiel de notre démarche est par ailleurs de susciter la curiosité du public en l’encourageant à venir découvrir dans un cadre intimiste des artistes, des groupes connus ou en devenir. Nous souhaiterions aussi que ce lieu permette des petites résidences de travail et des créations ». L’idée de « Fara West » vient de loin, d’amitiés de longue date, de désir de mixer, rassembler, partager nos cultures, nos apprentissages, créer un lieu de bouillonnement culturel. « La ligne majeure est la création d’une interface culturelle mixant tous les domaines artistiques entre pays principalement Madagascar et la France. Nous pensons dans un avenir, que nous souhaitons proche, nous ouvrir à d’autres formes artistiques ».

Mahetsaka