Collège René Cassin Fianarantsoa : « Semaine de la culture malgache » avec Rajery

La semaine de la culture malgache, ou « Herinandron’ny kolontsaina malagasy », anime les élèves du collège René Cassin à Fianarantsoa. Depuis le 2 octobre, ils s’attellent à apprendre la culture malgache à travers la danse « antandroy », lors d’un atelier animé par Mathieu du groupe Naïnako, mais aussi à jouer des tam-tams et de la « valiha », sans oublier le chant. Les ateliers sont assurés par des artistes de renom, tels que Rajery. Et comme récompense, les enfants auront le privilège de monter sur scène lors de la restitution, un spectacle qui se tiendra ce soir à l’Alliance française de Fianarantsoa. La soirée sera très animée, car tout le monde y participera. Une première partie avec le groupe Langeza, un groupe local de Fianarantsoa, puis une deuxième partie où Rajery se produira avec les enfants, en mettant en pratique les acquis de la semaine. Pour clore la soirée en beauté, Rajery fera son show. Cette semaine de la culture malgache est une aubaine pour ces enfants avides de culture et d’art, surtout qu’il n’y a pas que des Malgaches.

Anjara Rasoanaivo