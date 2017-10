« Miss et Mister Malagasy-Europe 2018 ». : La finale le 18 novembre à Paris

Ils habitent Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble…, vivent en Allemagne ou en Russie, étudient en Italie… mais ont en commun leur origine malgache. Leur autre point en commun ? Tous sont en course pour le titre de « Miss et Mister Malagasy-Europe ».

Plus que quelques semaines à patienter et finis le stress et l’angoisse pour les 28 jeunes gens sélectionnés pour la grande finale du concours de beauté organisé par Mc Jay Sam et son équipe. Le 18 novembre, les finalistes vont défiler sur le podium de l’un des plus grands et luxueux bateau naviguant sur la Seine, à Paris, pour essayer de convaincre le jury qui, cette année sera composé de plusieurs personnalités connues dans le milieu de la mode, du mannequinat, de la photographie et de la musique. Outre le voyage qui leur sera offert, ceux qui seront couronnés « Miss et Mister Malagasy-Europe 2018 », vont également représenter Madagascar dans l’Hexagone et en Europe et participeront à des œuvres caritatives et des programmes des sensibilisations.

Né de l’initiative de Mc Jay Sam, « Miss et Mister Malagasy-Europe » a vu le jour en 2010. Pour trouver la perle rare qui mérite de représenter la Grande Ile à l’international, le jeune homme et son équipe sillonnent toutes les grandes villes. « Tous les jeunes jeunes gens ayant entre 17 et 25 ans peuvent tenter leur chance, à la seule condition qu’ils aient une origine malagasy, même s’ils ne parlent pas la langue. L’un de nos plus grands objectifs est effectivement de donner à ces jeunes l’envie de connaître Madagascar, de découvrir sa culture et bien sûr d’apprendre le malgache », souligne Mc Jay Sam.

Mahetsaka