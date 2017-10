Oxow : Blues, rock et jazz au « Fara West »

De belles retrouvailles qui s’annoncent, autant pour les gars d’Oxow que pour les mélomanes ! Ce samedi, Andry Ramamonjisoa, plus connu dans le milieu du rock sera sous les feux des projecteurs avec ses amis et complices de longue date, le temps d’une soirée au « Fara West » Faravohitra. Oxow ? Un nom qui n’est pas du tout familier, voire inconnu pour certains. Les amateurs de bonne musique trépignent par contre d’impatience de les revoir sur scène. Groupe de rock ? Formation de blues ou de jazz ? Oxow n’est ni l’un, ni l’autre. Il est tout cela à la fois et ce soir, il va mettre le feu au « Fara West » Faravohitra. Très éclectique, son répertoire fait voyager le mélomane dans l’univers du jazz, le plonge dans le monde du blues et lui dévoile même le côté romantique du rock. Oxow, c’est ce groupe qui surprend chaque fois son public car pour ses membres, ces moments sont également précieux. Chacun étant pris dans son/ses groupes respectifs, l’occasion de jouer ensemble ne leur est donnée que très rarement.

Dans cette formation, on retrouve effectivement des musiciens aguerris, des noms et des figures connues dans le milieu musical, issus de divers horizons mais qui arrivent parfaitement à s’entendre. Nous retrouvons notamment Eric Rakotoary à la basse, Nali Rabarisoa à la batterie, Titi Razakamiadana au saxophone et Andry Ramamonjisoa à la guitare. Souvent au second plan, occupé à faire d’un tel un grand artiste, ce dernier, le temps d’une soirée avec ses amis de toujours sera sous les feux des projecteurs et se dévoilera sous un autre angle. Les retrouvailles de Oxow, c’est ce samedi au « Fara West ».

Mahetsaka

Articles similaires